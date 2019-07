Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Viersen: Kinder in fehlgeleiteter Ferienstimmung: Sie zündelten und stahlen Fahrräder

Brüggen/Viersen: (ots)

Bei gleich zwei Einsätzen bekamen es die Einsatzkräfte am Donnerstag mit zum Großteil strafunmündigen Tatverdächtigen zu tun: Brüggen: Um 08:50 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant der Polizei, dass er drei Jugendliche dabei erwischt habe, wie sie an einer Bushaltestelle in Brüggen den Müll in der dortigen Mülltonne anzündeten. Er informierte die Polizei und forderte die Zündler auf, das Feuer sofort zu löschen, was gelang. Ein Schaden war nicht entstanden. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte stellten fest, dass sie es mit drei 12 und 13 Jahre alten Jungs aus Brüggen zu tun hatten, die als Vermisste ausgeschrieben waren und zudem auf Fahrrädern unterwegs waren, die nach Angaben der Kinder gestohlen waren. Die Fahrräder stellten die Einsatzkräfte sicher, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet darum, dass sich die Eigentümer der Fahrräder- sofern sie den Diebstahl noch nicht angezeigt haben- melden.

Viersen: Um 10:30 Uhr meldete sich eine aufmerksame Passantin bei der Polizei, die drei junge Burschen am Bahnhof Viersen dabei beobachtete, wie sie mit einem Bolzenschneider offenbar Fahrräder stehlen wollten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf drei 11, 13 und 14 Jahre alte Jungs aus Viersen. Einer von ihnen versuchte auf einem schwarzen Herrenrad zu fliehen, was die Einsatzkräfte vereiteln konnten. Das Fahrrad stellten die Einsatzkräfte sicher. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenfahrrad, das das Trio am Mittwoch ebenfalls am Bahnhof Viersen gestohlen haben will. Der Eigentümer wird gebeten, sich zu melden.

Die Einsatzkräfte stellten Einbruchwerkzeug (Astschere, Seitenschneider, Zange) bei dem Trio sicher. Die Jungs gaben zu, dass sie vorgehabt hätten, sich am Donnerstag am Bahnhof weitere ein bis zwei Fahrräder als neue Gefährte zu "besorgen".- Die Ermittlungen dauern an./ah (832)

