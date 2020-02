Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 11. Februar 2020, ist es in Lentföhrden ein PKW an einem Baum verunfallt. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 34-Jähriger aus Bad Bramstedt mit seinem Smart die Kieler Straße in Richtung Bad Bramstedt. Er verlor bei wetterbedingt glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Rettungskräfte verbrachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

