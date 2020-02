Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Verkehrsunfall in der Mühlenstraße

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 10. Februar 2020, ist es in Wedel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs suchen die Beamten nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 23-Jährige aus dem Wedeler Umland gegen 15:17 Uhr mit ihrem Mercedes die Mühlenstraße in Richtung Holm. Zeitgleich verließ eine 28-Jährige aus Wedel mit ihrem Seat eine Grundstücksausfahrt in der Mühlenstraße. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Seat-Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs suchen die Unfallermittler des Polizeireviers Wedel nach möglichen Unfallzeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04103-50180 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell