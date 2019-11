Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019, 16:00 Uhr, stellten die Berechtigten eines seit Jahren leerstehenden Einfamilienhauses fest, dass in dieses Haus auf der Langen Straße eingebrochen worden war. Zutritt erhielt man durch das Aufhebeln der Haustür, konnte jedoch nichts entwenden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Goch, Tel. 02823/ 1080, zu wenden.

