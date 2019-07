Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Überfall unter der Gülser Eisenbahnbrücke

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 03.07.2019, 21.10 meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung im Bereich der Moselweinstraße in Koblenz-Güls. Die Ermittlungen ergaben, dass dort ein 27-Jähriger von drei ihm bekannten Personen angesprochen wurde. Diese hielten ihn fest und schlugen auf ihn ein. Einer der drei Tatverdächtigen soll ihn weiterhin mit einem Messer bedroht haben. Die Täter entfernten sich, nachdem sie dem Geschädigten einen dreistelligen Eurobetrag und das Handy abgenommen hatten. Der 27-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung wurden die drei Tatverdächtigen (23 - 32 Jahre alt) kurze Zeit später an der Mosel in Koblenz-Moselweiß festgenommen.

