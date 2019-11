Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer - Blutprobe wurde entnommen

Kleve (ots)

Ein angetrunkener Fahrradfahrer verursachte am Donnerstag, 31.10.2019 gegen 22:55 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Riswicker Straße in Kleve-Kellen. In Höhe der Straße Zum Breijpott kam er auf der Fahrbahn einem 24-jährigen Autofahrer aus Kamp-Lintfort entgegen. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den 36-jährigen Radfahrer aus Kleve. Dieser verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve, Tel. 02821/5040, zu melden.

