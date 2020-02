Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Häufung der Betrugsmasche "Gewinnspieltrick- Bertelsmann und Freunde"

Kreis Kleve (ots)

Bereits neben den bekannten Betrugsmaschen am Telefon kommt es in letzter Zeit immer häufiger zu dem Betrugsphänomen "Gewinnspieltrick Bertelsmann und Freunde". Ein angebliches Notariat, das sich im Auftrag des Unternehmens Bertelsmann und Freunde meldet, informiert telefonisch über einen vermeintlich hohen Geldgewinn, fordert aber Vorab-Zahlungen für anfallende Gebühren. Einen Gewinn gibt es jedoch nicht und am Ende ist das Geld weg! Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Geld - ob bar, als Überweisung oder in Form von Gutscheinkarten - an unbekannte Personen oder Anrufer zu übergeben! Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis! Informieren Sie umgehend die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt! Sollten Sie Opfer eines Betruges geworden sein, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Anzeige! (as)

