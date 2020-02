Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Bilanz der Polizei nach Kontrolleinsatz

Kreis Kleve (ots)

In Kranenburg und Straelen hat die Polizei Kleve mit Beamten der Bundespolizei an einem gemeinsamen Kontrolleinsatz zur Bekämpfung der Eigentums- und Straßenkriminalität teilgenommen. Im Rahmen der Kontrolle von knapp 500 Fahrzeugen ging der Polizei ein 33-jähriger Mann aus den Niederlanden ins Netz, der wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht wurde. Vier Autofahrern musste wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eine Blutprobe entnommen werden. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt werden. Bei zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden 50 Übertretungen festgestellt. In 14 Fällen ahndeten die Beamten Verstöße gegen die Ladungssicherung. Gleich dreifaches "Pech" hatte ein 24-jähriger Autofahrer aus Kleve. Er war an der Kontrollstelle in Wyler mit einem frischen Unfallschaden an seinem Pkw angetroffen worden. Ermittlungen ergaben, dass der Mann am zurückliegenden Sonntag im Bereich des Tennisschlägers in Kranenburg 16 Meter Leitplanke sowie 4 Leitpfosten beschädigt hatte. Den verdutzen Beamten erklärte er, dass er nicht gewusst habe, hierüber die Polizei informieren zu müssen. Da er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auf der Polizeiwache Goch eine Blutprobe entnommen. Doch nicht genug. Gegen 21.45 Uhr fiel der Mann in seinem Wagen auf der Nimweger Straße in Kleve einer Polizeistreife auf. Jetzt wurde er zum zweiten Mal zur Ader gelassen. (SI)

