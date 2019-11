Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Verkehrsunfallflucht, Donnerstag, 31.10.2019, 17:50 Uhr

Delbrück, Rietberger Str. / Driftweg (ots)

Zur Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Pkw Führer mit seinem schwarzen Audi A4 in Delbrück den Driftweg in Fahrtrichtung Rietberger Straße. An der Einmündung zur Rietberger Straße musste er seinen Pkw verkehrsbedingt anhalten. Ein weiterer, unbekannter Fahrzeugführer, befuhr mit seinem Pkw ebenfalls den Driftweg in gleicher Richtung hinter dem schwarzen Audi. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr auf den stehenden Audi auf und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw mit Paderborner Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Paderborn unter der Rufnummer: 05251 3060.

