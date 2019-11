Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Freitag, 01.11.2019, 15:40 Uhr

Delbrück, Anreppener Str. / Graf-Meerveldt-Str. (ots)

Am Freitag, 01.11.2019, um 15:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pkw-Führer mit seinem Fahrzeug die Graf-Meerveldt-Straße in Fahrtrichtung Anreppen. Gleichzeitig befuhr eine 29-jährige Radfahrerin die Anreppener Straße in Richtung Delbrück. An der Einmündung zur Anreppener Str. beabsichtigte der Pkw-Führer nach rechts in Richtung Delbrück abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Radfahrerin und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin verletzt und musste in einem Paderborner Krankenhaus behandelt werden.

