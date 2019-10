Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - 157 Verkehrsverstöße bei Schwerpunktkontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei den wöchentlichen Schwerpunktkontrollen hat die Kreispolizeibehörde Paderborn 157 Verkehrsverstöße festgestellt. Am Dienstag lag der Fokus auf Zweiradfahrer, am Donnerstag standen Geschwindigkeitsverstöße im Fokus. Die wöchentlichen Schwerpunktkontrollen sind Teil des Behördenschwerpunktes #PassAuf!, mit dem sich die Polizei Paderborn für die Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt.

Am Dienstag erwischte die Polizei bei ihren Kontrollen im Paderborner Stadtgebiet 16 Radfahrer, die verbotswidrig den Gehweg benutzten. Drei Fahrradfahrer befuhren den Radweg in falscher Richtung, zwei schauten lieber auf ihr Handy statt auf den Straßenverkehr. Wegen des gleichen Vergehens hielten die Beamten auch vier Autofahrer an.

Am Donnerstag leitete die Polizei im gesamten Kreisgebiet 32 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit ein. Gegen 91 Verkehrsteilnehmer wurde deshalb zudem ein Verwarngeld ausgesprochen. Drei Autofahrer erwischten die Beamtinnen und Beamten mit einem Handy am Steuer. Ihnen drohen nun ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Zwei Mal überholten PKW-Fahrer verkehrswidrig, ein Fahrer war nicht angeschnallt. Dazu stellte die Polizei drei Verstöße gegen die Lenkzeiten fest.

