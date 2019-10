Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der B 68

Kleinenberg (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 68 zwischen Kleinenberg und Scherfede haben sich am Mittwochabend zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 25-jährige Fordfahrerin war gegen 21.14 Uhr aus Kleinenberg kommend in Richtung Scherfede unterwegs. Auf Höhe eines rechts liegenden Parkplatzes fuhr ein 63-jähriger Skodafahrer vor ihr auf die Fahrbahn, um nach links in Richtung Kleinenberg weiterzufahren. Beide Autos stießen zusammen.

Die Frau im Ford und der Mann im Skoda erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Krankenwagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann alkoholisiert war und keinen Führerschein besaß. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

