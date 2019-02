POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung - drei Verletzte

Polizeipräsidium Freiburg

Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles der sich heute gegen 8.15 Uhr auf der B34 zwischen Bad Säckingen und Murg ereignete. Ursache des Unfalles ist nach derzeitigem Stand eine Vorfahrtsverletzung an der Einmündung zur A98. Soweit bislang bekannt wurden in den beiden Fahrzeugen drei Personen verletzt; Lebensgefahr besteht nicht. Die Unfallaufnahme dauert momentan noch an. Im Einsatz ist neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr.

