Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern-Tannenkirch: Fasnachtsfeuer brennt vorzeitig - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr aus Kandern, Abteilung Tannenkirch, konnte das Fasnachtsfeuer am Erzberg am Montagabend nicht mehr retten. Gegen 16.45 Uhr ging die Meldung ein, dass das bereitgelegte Holz brennen würde. Bislang Unbekannte hatten das Feuer offenbar vorzeitig entzündet. Auch ein Teil einer Böschung geriet hierdurch in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626/977800, entgegen.

