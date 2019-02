Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Einbruch in Döner-Imbiss in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht von Montag, 23.00 Uhr, auf Dienstag, 04.30 Uhr, wurde in einen Döner-Imbiss in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstüre aus dem Rahmen und dursuchten den Gastraum gezielt nach Bargeld. Im Schankraum wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Geld sowie das Geld einer Wechselgeldkasse entwendet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Polizeiposten Endingen, Tel. 07642/92870, entgegen.

