Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Gleich zwei unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer wurden am Montag in Rheinfelden aus dem Verkehr gezogen. Die Kontrollen erfolgten direkt vor dem Polizeirevier Rheinfelden. Der erste Fahrer wurde gegen 12 Uhr, der zweite gegen 22.30 Uhr kontrolliert. Ein Vortest zeigte jeweils an, dass Drogenbeeinflussung bestand. Die Fahrer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und werden angezeigt. Ihnen droht neben einer empfindlichen Geldbuße auch ein Fahrverbot.

Kj

