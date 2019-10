Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Auf der Kreuzung Feldmark (L 814) / Josefstraße sind am Mittwochabend in Bad Lippspringe zwei Autos zusammengestoßen. Der 78-jährige Fahrer eines Mercedes wollte den Kreuzungsbereich gegen 19.20 Uhr in Richtung Bad Lippspringe überqueren. Dabei stieß er mit dem VW Golf einer 45-Jährigen zusammen, die auf der vorfahrtsberechtigten L 814 aus Neuenbeken kommend in Richtung Marienloh unterwegs war. Durch den Aufprall geriet die Autofahrerin auf die angrenzende Bankette und beschädigte ein Verkehrszeichen. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell