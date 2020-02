Polizeidirektion Bad Segeberg

PKW an Baum verunfallt - eine Person schwer verletzt

Am Dienstag, den 11. Februar 2020, verletzte sich ein Autofahrer in Bokholt-Hanredder beim Zusammenstoß mit einem Baum schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 64-jährige Neumünsteraner mit seinem Peugeot kurz nach 13 Uhr die Hauptstraße in Richtung Elmshorn. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier frontal mit einem Baum. Der 64-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt nun die Polizei in Barmstedt.

