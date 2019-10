Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abkommen von der Fahrbahn - Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Am 06.10.2019 gegen 10:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 20, in Richtung Fleeth, etwa ein Kilometer hinter Peetsch, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Berlin kam auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab. Dort streifte der PKW mit der Fahrerseite einen Straßenbaum. In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug weiter, drehte sich waagerecht um die eigene Achse und kollidiert erneut mit der Fahrerseite gegen den darauffolgenden Straßenbaum. Hier kam der PKW zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mirow aus dem PKW befreit werden. Ein Rettungswagen verbrachte anschließend den Verletzten ins DRK Krankenhaus Neustrelitz, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall Schnittverletzungen im Gesicht- und Kopfbereich und klagte über Nackenschmerzen.Am verunfallten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der aufgrund des älteren Baujahrs (Erstzulassung 2000) sich auf eine Höhe von ca. 3000,- EUR beläuft. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

