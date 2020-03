Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Einbruch in Hotel - Tresor mitgenommen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 14.03.2020, kam es zu einem Hoteleinbruch in Bonndorf. Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr drangen mehrere Täter gewaltsam über die Terrasse in das Hotel ein. Aus einem Büro wurde ein mittelgroßer Tresor komplett mitgenommen. Unter anderem befand sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag darin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften mehrere, mindestens drei Täter, am Werk gewesen sein. Die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere von auffälligen Fahrzeugen, im Bereich der Martinstraße (B 315) und der L 170 (Rothausstraße).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell