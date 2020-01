Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten vollstrecken Haftbefehl

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Mittwochmorgen, 29. Januar 2020, einen 23-jährigen Mann um 3.15 Uhr an der De-la-Chevallerie-Straße in Buer festgenommen. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betruges vor. Er muss nun eine Freiheitsstrafe von sechs Tagen in der Justizvollzugsanstalt verbüßen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten zudem Betäubungsmittel, weshalb sie gegen den Mann eine weitere Strafanzeige fertigten.

