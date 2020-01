Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beinahe-Kollision zwischen Linienbus und Kleintransporter - Gelsenkirchenerin verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Gelsenkirchenerin ist es am Montagabend, 27. Januar 2020, in Gelsenkirchen-Heßler gekommen. Gegen 20.55 Uhr befuhr ein Linienbus die Straße Fersenbruch in Richtung Stadtzentrum. Zeitgleich wollte ein 49-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Kleintransporter den Fersenbruch von der Verbindungsstraße aus kommend kreuzen und in den Klapheckenhof fahren. Der 33-jährige Busfahrer führte eine Vollbremsung durch, wodurch eine 64-jährige Businsassin stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Sachschaden entstand nicht, es kam zu keinem Zusammenstoß.

