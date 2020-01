Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer schlagen sich an der Ampel

Gelsenkirchen (ots)

Zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen zwei Autofahrern ist es gestern, 27. Januar 2020, gegen 11.45 Uhr an einer Ampel auf der Kreuzung Johannes-Rau-Allee/ Münsterstraße in Bismarck gekommen. Die beiden 32 und 45 Jahre alten Männer waren in Streit geraten, weil der eine dem anderen zunächst zu langsam fuhr und der Bedrängte anschließend seinen Kontrahenten filmte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige ließen die beiden Gelsenkirchener danach weiterfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell