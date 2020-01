Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zu Fuß in U-Bahn-Tunnel geflüchtet - Schienenverkehr eingestellt

Gelsenkirchen (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern hat am Montagnachmittag, 27. Januar 2020, zum Stillstand des U-Bahn-Verkehrs geführt. Ein 19 und ein 22 Jahre alter Mann waren gegen 15.35 Uhr in der Bahnlinie 302 in Streit geraten. Als der 22-Jährige an der Haltestelle Heinrich-König-Platz die Bahn verlassen wollte, sprühte er dem anderen Beteiligten Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin kam es zu einem Gerangel mit dem 19-Jährigen sowie zwei seiner Begleiter, in dessen Folge sich der 22 Jahre alte Gelsenkirchener losriss und zu Fuß in den U-Bahn-Tunnel flüchtete. Der komplette Schienenverkehr musste eingestellt werden, ehe sich auch die alarmierten Polizeibeamten in den Tunnel begaben. Der verletzte 19 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte stellten das Pfefferspray sicher und leiteten Ermittlungen ein.

