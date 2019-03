Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 76-Jähriger fährt dreimal gegen Fassade einer Bäckerei

Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall kam es am Montag gegen 15.40 Uhr in Oberveischede. Bei dem Versuch sein Fahrzeug in einer Parkbox einer Bäckerei abzustellen, fuhr ein 76-Jähriger aus Siegen zunächst zweimal gegen die Fassade, bestehend aus bodentiefen Fenstern. Danach setzte er seinen PKW zurück, blieb kurz stehen und fuhr anschließend erneut vor die Fassade. Die hinter der Verglasung sitzenden Gäste der Bäckerei kamen mit dem Schrecken davon. Die hinzugerufene Polizei nahm den Unfall auf und beschlagnahmte den Führerschein. Auf Grund des Vorfalls wird durch die Fahrerlaubnisbehörde nunmehr die grundsätzliche Eignung zum Führen eines Fahrzeuges im Straßenverkehr überprüft. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Der Sachschaden liegt bei 4000 Euro.

