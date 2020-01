Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mülltonnen angezündet

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr entdeckte eine aufmerksame Zeugin den Brand mehrerer Mülltonnen auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Detmold gelöscht. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden weitere brennende Mülltonnen an einem Wohnhaus an der Heidenoldendorfer Straße entdeckt und gelöscht. Der Aufmerksamkeit der Zeugin und dem Zufall ist es zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstanden ist. Hinweise zu den Brandlegern und / oder verdächtige Beobachtungen nehmen die Polizeiwache Detmold oder die Kriminalpolizei unter 05231-6090 entgegen.

