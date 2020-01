Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Am Freitag brachen in den späten Nachmittagsstunden bislang unbekannte Täter über das Fenster eines Wirtschaftsraumes in ein Einfamilienhaus im Dahlienweg ein. In dem Wohnhaus wurden diverse Räume betreten und nach Diebesgut durchsucht. Hinweise / Verdächtige Wahrnehmungen nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen (05222-9818ß) oder das Kriminalkommissariat 2 in Detmold (05231-6090) entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell