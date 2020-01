Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zigarettenautomat gestohlen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen entdeckte eine Zeugin, dass in eine Gaststätte in der Straße "Am Herforder Tor" eingebrochen worden war. Die Täter hatten Fensterscheiben beschädigt und einen Zigarettenautomaten in der Gaststätte abgebaut und mitgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch nimmt das KK 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

