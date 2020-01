Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wem gehören diese Gegenstände?

Im Dezember fand ein Spaziergänger auf einem Fußweg an der Lohheide fünf Schmuckschatullen (in den Farben beige, braun-rot, schwarz, gold und eine weitere in beige mit der Aufschrift "Rolex"), eine schwarze Geldbörse aus Leder und eine schwarze Geldkassette aus Metall. Alle Behältnisse waren leer. Es ist möglich, dass die Gegenstände im Zusammenhang mit einem Diebstahl stehen. Die Kriminalpolizei bittet deshalb Personen, die die auf dem beiliegenden Foto abgebildeten Gegenstände wiedererkennen, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

