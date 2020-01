Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Brand in Seniorenheim.

Lippe (ots)

Donnerstagmittag hat es in einem Seniorenheim in der Marienstraße gebrannt. Im Zimmer einer 83-Jährigen brach im Bereich einer Kochstelle ein Feuer aus, das die Feuerwehr löschte. Die Frau und eine weitere, 99-jährige Bewohnerin des Altenheims wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und befinden sich in ärztlicher Behandlung. Es entstand ein Gebäudeschaden in bislang unbekannter Höhe durch Ruß. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

