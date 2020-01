Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Zwei Einbrüche am Tag.

Am Mittwoch, zwischen 13:30 und 18 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Hovedisser Straße ein. Die Täter durchsuchten Mobiliar und stahlen eine Perlenkette. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ebenfalls am Mittwoch tagsüber stiegen Täter in ein Haus "Im Grünen Winkel" ein und klauten etwas Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

