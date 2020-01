Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Randalierer auf dem Schulhof.

Lippe (ots)

Randalierer haben zwischen dem 30. Dezember 2019 (Montag) und vergangenem Donnerstag auf dem Schulhof der Grundschule an der Parkallee und an der dortigen Volkshochschule Sachbeschädigungen begangen. An verschiedenen Wänden schmierten sie mit Lackfarbe. Ein Mülleimer wurde beschädigt und sie hinterließen Unrat auf dem Schulhof. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell