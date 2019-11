Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 16.11.2019

PI Leer / Emden (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Moormerland - Am Freitag haben die Beamten zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis in Warsingsfehn und Neermoor feststellen können. Um 15:10 Uhr haben die Beamten in der Hauptwieke einen Pkw-Fahrer aus Moormerland kontrolliert, der mit seinem Pkw VW Touran unterwegs gewesen ist. Der 35-jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen 22:15 Uhr wurde ein 21-jähriger Moormerländer mit seinem Pkw Daimler in der Hauptstr. überprüft. Dieser darf zurzeit keine Kraftfahrzeuge führen, da er einem Fahrverbot nachkommen muss. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

