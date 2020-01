Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Weihnachtsdeko gestohlen.

Lippe (ots)

Auf weihnachtliche Dekoration hatte es ein Dieb abgesehen, der am Dienstagmorgen in der Hermannstraße unterwegs war. Gegen 6.30 Uhr fiel der Unbekannte mehreren Zeugen auf. Später stellte man den Diebstahl verschiedener elektronischer Weihnachstdekorationen fest. Der Mann ist etwa 1,90 m groß und soll einen markanten Nasenbogen aufweisen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine graue Hose sowie eine schwarze Mütze. Zeitweise soll er sich mit einem Tuch maskiert haben. Ihre Hinweise zu dem Dieb nimmt die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

