POL-DEL: Pressemitteilung der Polizei Nordenham: Pkw-Aufbrüche +++ Brand einer Hecke +++ Sachbeschädigung an einem Pkw +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Pkw-Aufbrüche im Ortskern von Nordenham - Blexen

Nordenham. In der Zeit von Sonntag, 29.12.2019, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 30.12.2019, 11:00 Uhr, wurden in Nordenham - Blexen, mehrere Pkw aufgebrochen und aus deren Innenraum Gegenstände und Bargeld entwendet. Als Tatorte wurden die Straßen Am Rhynschloot, Fährstraße, Tiefel, Wulsdorfer Straße und Wichernstraße bekannt. Es wurden an den Pkw jeweils Scheiben der rechten Fahrzeugseite auf bislang unbekannte Art und Weise zerstört. Aus dem Innenraum der Fahrzeuge wurden Gegenstände wie Handtasche, Jacken, Fotogeräte und Bargeld entwendet. Es wurden Sachschäden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Wie hoch der Schaden der entwendeten Gegenstände ist, konnte letztendlich noch nicht ermittelt werden. Wer in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen. (542682, 1542772, 1542907, 1543015, 1544049)

+++

Brand einer Hecke

Stadland. In der Nacht zum Dienstag, 31.12.2019, gegen 02:30 Uhr, wurde durch Anwohner ein Feuer in Stadland - Rodenkirchen, Flutstraße, gemeldet. Vor Ort wurde ein Heckenbrand festgestellt. Es brannte dort ein ca. 6 m langes Stück einer ca. 6 m hohen Lebensbaumhecke. Die Feuerwehren Rodenkirchen und Schwei waren schnell vor Ort und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht. Hinweise auf die Brandentstehung konnten bislang nicht erlangt werde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen. (201901545564)

+++

Sachbeschädigung an Pkw

Nordenham. In der Zeit vom Sonntag, 29.12.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 30.12.2019, 09:30 Uhr, wurde ein in der Midgardstraße geparkter Pkw, Mazda 6, beschädigt, indem dieser mit roter Farbe beschmiert wurde. Reste dieser Farbe sind nur mit erheblichem Aufwand zu entfernen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. (541998)

+++

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer

Jade. Am Montag, 30.12.2019, um 12:50 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Pedelec in Jade - Diekmannshausen von der Bäderstraße nach rechts in die Bundesstraße ein. Nachdem dieser sich dann weiter in Richtung Varel bewegte, wollte der ihm folgende 80-jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz, links an ihm vorbeifahren. Hierbei unterschätzte er offensichtlich den Abstand zu dem Zweiradfahrer und touchierte diesen mit seinem rechten Außenspiegel. Der Pedelec-Fahrer kam durch die Berührung zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Varel gebracht. Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. Es wurde ein Sachschaden von ca. 4500 EUR verursacht.

