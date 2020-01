Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Arbeitsgeräte gestohlen.

Lippe (ots)

Eine Kettensäge und einen Hochdruckreiniger stahlen Einbrecher, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf das Grundstück eines Tennisclubs an der Externsteinestraße verschafften. Dort brachen sie einen Schuppen auf, in dem die Geräte im Wert von zirka 500 Euro gelagert wurden. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

