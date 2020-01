Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch misslingt.

Unbekannte versuchten am Montag vergeblich, in ein Zweiparteienhaus in der Emil-Junker-Straße einzusteigen. Zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr hebelten die Täter an einem Fenster und verursachten dabei Sachschaden. In das Haus gelangten sie jedoch nicht. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

