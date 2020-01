Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Kein Diebesgut erlangt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten in ein Vereinsheim in der Kirchheider Straße einzudringen. Nachdem sie vergeblich an einer Tür gehebelt hatten, warfen sie mit einem Stein eine Glasscheibe ein. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten ist ebenso unklar wie die Frage, ob die Einbrecher überhaupt in den Räumlichkeiten waren. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell