Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Schuckenbaum. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag, in der Zeit von zirka 15:30 Uhr bis 17:40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Haus Am Moshagen. Die Täter brachen ein Fenster auf, ließen jedoch Wertgegenstände, die offen auf einem Tisch lagen, unbeachtet. Ob die Einbrecher überhaupt etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Möglicherweis fühlten sich die Täter beobachtet. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell