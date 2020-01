Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zigarettenautomaten angegangen.

Lippe (ots)

Gleich zwei Zigarettenautomaten in der Mittelstraße waren für Diebe interessant. Einen auf einem Stahlaufsteller angebrachten Automaten flexten die Täter am frühen Sonntagmorgen, zwischen 4 und 6 Uhr, ab und brachen ihn auf. Neben Zigarettenschachteln erbeuteten die Diebe auch das Bargeld aus dem Automaten. Einen weiteren Zigarettenautomaten brachen die Täter am frühen Montagmorgen von einer Hauswand ab. Diesen stahlen die Diebe komplett. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

