Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg - Verkehrsunfall mit 2 leicht-verletzten Personen

Lippe (ots)

Am Samstag gegen 11:55 Uhr beabsichtigte ein 68-jähriger Mann aus Rotenburg mit seinem VW Transporter in Horn - Bad Meinberg von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen 39-jährigen Mercedes-Vito-Fahrer aus Blomberg, der die Bahnhofstraße aus Richtung Kreisverkehr in Richtung Mittelstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 31-jährige Beifahrerin und deren 1-jähriges Kind aus dem Fahrzeug des Blombergers leicht verletzt wurden.

