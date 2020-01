Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Lippe (ots)

Am Freitagabend um 22:20 Uhr befuhr eine 18-jährige Salzuflerin mit ihrem PKW VW Golf die Ostwestfalenstraße im Bereich Bad Salzuflen - Retzen in Richtung Lemgo. In Höhe der Abfahrt Sylbacher Straße bog sie nach rechts ab, geriet dabei aufgrund bisher nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn, fuhr über zwei Verkehrsinseln, überschlug sich einmal und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin und die weiteren drei Insassen, eine 15-jährige und zwei 18-jährige Salzuflerinnen, wurden dabei verletzt und kamen mit den Rettungswagen in die Kliniken Lemgo und Detmold, wo sie stationär verblieben.

