Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Hohenhausen - Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet

Lippe (ots)

Am Samstagabend gegen 22:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Hohenhauser mit einem VW Golf den Fassensteg in Kalletal-Hohenhausen. Dabei beschädigte er mit dem PKW einen geparkten VW Polo und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Aufmerksame Anwohner entdeckten den Flüchtigen in Unfallnähe in dem Fahrzeug und konnten der herbeigerufenen Polizei die entscheidenden Hinweise geben. Da der Hohenhauser bei Antreffen nicht ansprechbar war, wurden Notarzt und Rettungswagen hinzugerufen und er kam anschließend ins Klinikum nach Lemgo, wo er stationär verblieb. Weil er vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

