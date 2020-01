Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Zigarettenautomaten aus Imbiss gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Imbiss in der Pivitsheider Straße ein. Aus dem Geschäft stahlen sie einen kompletten Zigarettenautomaten. Der Wert der Beute steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

