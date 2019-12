Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - drei Personen leicht verletzt

Mannheim-Oststadt (ots)

Drei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen im Stadtteil Oststadt ereignet hat. Ein 21-jähriger Mann war kurz vor 10 Uhr mit seinem VW auf der rechten Linksabbiegerspur der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Dabei fuhr der 21-Jährige dem voranfahrenden Seat eines 34-jährigen Mannes auf, schob diesen auf den Mercedes eins 77-Jährigen und diesen wiederum auf einen 35-jährigen Renault-Fahrer. Bei dem Aufprall erlitten der Fahrer des VW, sowie der Fahrer des Seat und ein Mitfahrer im Mercedes leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Der VW und der Seat waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

