POL-MA: Oftersheim: Scheibe an BMW eingeschlagen - Tachoeinheit ausgebaut und gestohlen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Scheibe eines BMW, der in einer Hofeinfahrt eines Anwesens in der Uhlandstraße geparkt war, schlugen in der Nacht zum Freitag bislang unbekannte Täter ein, bauten die Tachoeinheit aus und entwendete diese. Ersten Angaben zufolge dürfte ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Der Geschädigte parkte seinen BMW am Donnerstag gegen 18 Uhr und wurde am nächsten Morgen, kurz nach 7 Uhr auf den Diebstahl aufmerksam.

Er alarmierte sogleich die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen.

Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/2880 (Polizeirevier Schwetzingen) oder Tel.: 0621/174-4444 (Kriminalpolizeidirektion Heidelberg) zu melden.

