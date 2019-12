Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Büroeinbruch im Stadtteil Gartenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter brachial Zugang zu Büroräumlichkeiten eines Anwesens in der Straße "Waldpforte" im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt. Die Einbrecher ließen eine Nespresso-Kaffeemaschine und eine kleine, silberne Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag mitgehen. Der an der Türe angerichtete Sachschaden schlägt mit über 500 Euro zu Buche. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, in Verbindung zu setzen.

