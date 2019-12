Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Planen geparkter Lkw auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd aufgeschlitzt Polizei sucht Zeugen !

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Freitag trieben bislang nicht ermittelte Täter auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd/A 6 ihr Unwesen. An mindestens drei abgestellten Lkw schlitzten die Unbekannten die Planen auf und entwendeten von den Ladeflächen eine Vielzahl an Bekleidungsstücken und fast ein Dutzend Bridgestone-Lkw-Reifen. Die Schadenshöhe dürfte ersten Feststellungen zufolge mehrere tausend Euro betragen.

Die Fahrer stellten ihre Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr ab. In der Nacht zum Freitag wurden sie auf das Fehlen ihrer Ladung aufmerksam und verständigten die Polizei.

Aufgrund der Gesamtsituation gehen die Beamten davon aus, dass für die Taten dieselben Täter in Frage kommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell