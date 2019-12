Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Diebstahl am Sportplatz - Polizei gibt Präventionstipps

Dortmund (ots)

Nach einem Diebstahl aus einer Umkleidekabine am Dienstagabend (10. Dezember) hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Aus den Räumlichkeiten an einem Sportplatz in Dortmund-Nette waren mehrere Wertgegenstände gestohlen worden.

Während des Trainingsbetriebs waren die Täter in die Kabine gelangt und hatten unter anderem zwei Jacken und ein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei konnte im Anschluss drei Tatverdächtige im Alter von 14, 17 und 17 festnehmen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. ans Jugendamt übergeben werden mussten. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

Die Polizei nimmt die Tat zum Anlass noch einmal an Sportvereine, aber auch an Schulen zu appellieren:

Achten Sie während des Trainings oder Unterrichts auf Sportplätzen oder in Sporthallen auf Wertgegenstände! Lassen Sie diese nicht unbewacht in der Umkleidekabine zurück.

Verstauen Sie die Wertsachen in einem Sammelbehältnis - Stichwort "Wertsachenbeutel" - und nehmen Sie dieses Behältnis mit zur Trainingsstätte/in die Sporthalle. Deponieren Sie ihn dort, wo er beaufsichtigt ist.

Wenn Sie verdächtige Personen im Bereich der Sportstätte wahrnehmen, rufen Sie die Polizei über den Notruf 110.

