Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Audi-Fahrer hatte reichlich Alkohol intus...

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr kollidierten in der Industriestraße/Robert-Bosch-Straße zwei Fahrzeuge. Beteiligt waren ein Audi A4 wie ein Mercedes; Sachschaden entstand dabei in Höhe von über 2.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Wiesloch eine deutliche Alkoholfahne bei dem 37-jährigen Audi-Fahrer fest. Der Mann schwankte zudem und musste sich mehrfach an seinem Wagen auch festhalten. Nach einer Alkoholüberprüfung hatte er zum Unfallzeitpunkt über zwei Promille intus, so dass anschließend auf der Dienststelle die Blutentnahme und Einbehaltung des Führerscheines folgten.

Da die Schuldfrage nicht zweifelsfrei geklärt ist, dauern die polizeilichen Ermittlungen aktuell noch an.

Verkehrsteilnehmer, die evtl. Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

